Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева госпитализирована с травмой головы
Издание "Известия" сообщает, что российская артистка Людмила Хитяева попала в больницу после падения.
13 августа российская газета "Известия" сообщила, что народная артистка РСФСР Людмила Хитяева госпитализирована в отдел нейрохирургии, поскольку актриса споткнулась в собственном доме в центре Москвы, получив травму головы.
Источники "Известий" не раскрывают степень тяжести состояния Хитяевой, однако предполагается, что после осмотра нейрохирургом артистку могут выписать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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