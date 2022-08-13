Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева госпитализирована с травмой головы

Издание "Известия" сообщает, что российская артистка Людмила Хитяева попала в больницу после падения.

13 августа российская газета "Известия" сообщила, что народная артистка РСФСР Людмила Хитяева госпитализирована в отдел нейрохирургии, поскольку актриса споткнулась в собственном доме в центре Москвы, получив травму головы.

Источники "Известий" не раскрывают степень тяжести состояния Хитяевой, однако предполагается, что после осмотра нейрохирургом артистку могут выписать.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 




 

 

 

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