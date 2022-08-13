Во время восхождения на Монблане погибли гид и его клиент

Оба тела были обнаружены в пятницу вечером жандармерией после падения на обычном маршруте Эгюий-дю-Пень.

26-летний гид и ее 30-летний клиент были найдены мертвыми поздно вечером в пятницу в массиве Монблан, в Альпах, сообщила AFP жандармерия Шамони в субботу.

Они были обнаружены взводом высокогорной жандармерии (PGHM) города, сообщил AFP источник в жандармерии, после падения, когда они двигались по обычному маршруту Эгюий-дю-Комб.

Тела погибших французов, «были обнаружены свидетелями, которые также покоряли вершину и передали сигнал тревоги», пояснили в PGHM.

Это несчастный случай, и проводится расследование для выяснения его причин, добавил тот же источник.

«Высокие горы стали более опасными из-за засухи, но этот участок массива Монблан не подпадал под какой-либо особый запрет», — говорится в сообщении PGHM.

5 августа две стоянки, позволяющие совершить восхождение на Монблан, были закрыты из-за «смертельной опасности», представленной многочисленными камнепадами из-за засухи.