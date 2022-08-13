ПВО армии России сбило снаряды ВСУ при атаке на Мелитополь
Российские средства ПВО перехватили украинские снаряды при обстреле Мелитополя.
Днём субботы глава совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в Telegram, где заявил, что солдаты вооружённых сил Украины предприняли новую попытку обстрелять территорию города Мелитополь, находящегося под контролем ВС РФ.
По словам Рогова, атака ВСУ на Мелитополь потерпела крах, поскольку российские системы противовоздушной обороны оперативно перехватили все украинские снаряды.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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