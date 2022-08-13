Продажи книги «Сатанинские стихи» Салмана Рушди стремительно растут, после нападения на писателя
В этот субботний день «Сатанинские стихи» Салмана Рушди заняли десятое место среди самых продаваемых книг в Amazon.
После нападения с ножом, жертвой которого стал Салман Рушди, его книга «Сатанинские стихи», которая принесла британскому писателю фетву из «Путеводителя по иранской революции Хомейни», бьет рекорды продаж, сообщает AFP.
В этот субботний день она заняла третье место среди самых продаваемых книг во французском сегменте Amazon и на десятом месте в международной версии американской платформы.
В Apple Books цифровая версиякниги была даже номером один во Франции. На других книжных сайтах ее раскупили сразу после нападения на британского писателя в пятницу в Нью-Йорке, во время его лекции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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