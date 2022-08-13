Запорожскую АЭС снова обстреливают ВСУ, удары нанесены и по плотине Каховской ГРЭС

С прошлой недели на Запорожскую атомную электростанцию было совершено несколько атак, что вызвало опасения ядерной катастрофы.

Киев и Москва в очередной раз обменялись обвинениями в обстреле крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, которая находится под контролем России.

«Энергодар и Запорожская АЭС снова находятся под обстрелом боевиков Зеленского», — сообщил в Telegram член пророссийской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

Сообщается также об обстреле Каховской ГРЭС, которая питает электроэнергией подстанции ЗАЭС, для их работоспособности.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

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