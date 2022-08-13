Раила Одинга лидирует на выборах в Кении с небольшим отрывом

Раила Одинга, историческая фигура в кенийской политике, в субботу возглавил президентскую гонку, опередив уходящего в отставку вице-президента Уильяма Руто.

В начале дня Одинга набрал 52,54% голосов против 46,76% за Уильяма Руто на 29,92% избирательных участков, согласно официальным результатам, транслируемым из Найроби.

Через четыре дня после того, как 22,1 миллиона избирателей смогли досрочно голосовать на выборах, страна все еще ждет, чтобы узнать имя преемника Ухуру Кеньятты, который, отбыв два срока с 2013 года, не имеет права идти на третий.

Если Кению считают островом стабильности и роста в самом сердце измученного африканского региона, то результаты всех президентских выборов с 2002 года оспаривались.

Некоторые послевыборные кризисы ввергли страну в насилие, например, в 2007–2008 годах, когда оспаривание результатов привело к межобщинным столкновениям, в результате которых погибло более 1100 человек и сотни тысяч были перемещены.

Во время кампании Одинга и Руто заявили, что будут уважать результаты свободных и справедливых выборов, пообещав обращаться с любыми жалобами в суд, а не с применением насилия. По мнению всех местных и иностранных наблюдателей, выборы 2022 года в целом прошли хорошо, несмотря на несколько отдельных инцидентов.

Эти выборы ознаменовались резким падением явки: по данным IEBC, во вторник на избирательные участки пришли около 65% из 22,1 млн избирателей, что является резким падением по сравнению с 78%, зафиксированными на выборах в августе 2017 года.