Общественность Америки в ответ на возможный запрет абортов потребовало платы за материнство

Писатель Рен Брабенек считает, что власти при этом должны платить матерям намного больше, чем положено по ставке социального обеспечения.

Борьба против абортов в Америке получило новое звучание. Писатель, волонтер по планированию семьи Рен Брабенек выступил за превращение материнства в капитал.

"Если правительство намерено заставить женщин производить человеческий капитал, превратив материнство из добровольного акта в обязательный, оно должно платить женщинам за эту услугу", - высказал свое мнение общественный деятель.

При этом о считает, что власти должны платить матерям намного больше, чем положено по ставке социального обеспечения. "Женщины, вынужденные производить самый ценный актив экономики, заслуживают, по крайней мере, зарплаты среднестатистического американского рабочего", - заявил Брабенек.

Он напомнил, что оплачиваемые государством роды не являются чем-то новым. Многие европейские страны стремятся увеличить человеческий капитал, субсидируя материнство. И что, в частности, социалистические страны знают, что уровень рождаемости на уровне замещения имеет решающее значение для поддержания здоровой экономики.

"Возможно, самое главное, что в Конституции нашей страны есть пара слов о принудительном труде и контролируемой собственности. 13-я поправка защищает американцев от принудительного рабства, а Пятая поправка защищает от изъятия частной собственности для общественного пользования", - напомнил писатель.

И добавил, что американская Конституция не позволяет принуждать женщин к труду (то есть вынашивать беременность до срока), и государство не может конфисковать их собственность (матку) для производства человеческого капитала.

"Но, если это должно стать новой нормой, то правительство должно вмешаться и выплатить компенсацию женщинам.