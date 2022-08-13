На NBC возвращается премия «Золотой глобус»
The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники сообщает, что в 2023 году на NBC после года отсутствия вернется премия «Золотой глобус».
Голливудская ассоциация иностранной прессы, организация неамериканских журналистов и фотографов, присуждающая премию, подверглась резкой критике незадолго до церемонии 2021 года.
Возникший в результате скандал привел к тому, что многие голливудские избиратели, в том числе многие голливудские публицисты, бойкотировали HFPA.
Актер Том Круз даже вернул три «Золотых глобуса». В 2022 году церемония вручения премии не проводилась.
Возвращение «Золотого глобуса» на телевидение означает победу, хотя и неоднозначную, для Тодда Боли , магната в области спорта и развлечений, который занимал пост временного генерального директора HFPA с октября 2021 года.
HFPA быстро начала проведение крупных реформ. Участникам было запрещено принимать подарки, были сняты ограничения на добавление новых участников.
В результате был добавлен 21 новый член, шесть из них чернокожие. Но примерно четверть членов организации проголосовала против изменений, некоторые подали в отставку.
Ни один из действующих членов не был исключен из организации в результате внедрения того, что рекламировалось как более строгие стандарты аккредитации.
Спустя восемнадцать месяцев после разоблачения в LA Times многие в Голливуде по-прежнему считают HFPA подозрительной с этической точки зрения.
Тем не менее, многие в городе, в том числе фракция коалиции публицистов, возглавившая обвинение против HFPA в 2021 году, смягчили свою позицию
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта
Таланты, которые являлись миллионерами в СССР
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Подоляк исключил возможность возобновления переговоров Украины с Россией
Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами