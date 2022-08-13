Xiaomi рвется в лидеры: к 2024-му году компания намерена стать первой по выпуску электробеспилотников

По словам основателя компании Лэй Цзюнь, достигнутые за 500 дней со дня создания пекинского автопроизводителя результаты превзошли ожидания.

Основатель китайской компании Xiaomi, которая специализируется на выпуске бытовой техники и гаджетов, заявил, что её вектор по изготовлению электромобилей займет ведущие позиции в сфере автопрома к 2024-му году.

Бизнесмен отметил, что открытое в 2021-м году подразделение Xiaomi Auto показывает впечатляющие результаты. Сейчас компания сосредоточена на создании беспилотника, за которым, уверен Лэй Цзюнь, - будущее.

"Xiaomi Auto, возможно, пока отстает от конкурентов. Однако те результаты, которые она достигла за 500 дней со дня создания пекинского автопроизводителя, внушают оптимизм и превышают ожидания", - подчеркнул он.

В компании уже начали тестирование автомобилей с системами автопилота. Всего в испытании участвуют порядка 140 машин

Готовый к серийному выпуску электрический беспилотник китайцы намерены показать в 2024 году.