Джонни Депп снова станет лицом Dior

После победы в иске о клевете против Эмбер Херд 59-летний Джонни Депп участвует сразу в нескольких проектах.

В частности, актер подписал многолетний контракт с известным брендом Dior. Ранее уже было соглашение с этой компанией, заключенное в 2015 году.

По новому контракту с семизначной суммой вознаграждения звезда «Пиратов Карибского моря» возобновит свою роль лица аромата Sauvage для мужчин.

Dior Beauty опубликовал в Instagram совместный пост с Джонни Деппом, разместив черно-белые снимки модного фотографа Грега Уильямса.

Сообщается, что изображения, снятые Уильямсом, будут использованы в новой рекламной кампании Dior.

Хотя реклама парфюма Деппа исчезла с телевидения после обвинений Херд в жестоком обращении, она в итоге вернулась на малые экраны еще до победы Деппа.

Бурные отношения бывшей пары оказались в центре внимания в начале этого года в ходе недельного судебного разбирательства по делу о клевете. Депп требовал 50 млн долларов, а 36-летняя звезда «Аквамена» требовала 100 млн долларов в встречном иске.

По решению суда Депп получит 10 млн долларов в качестве компенсации за ущерб и 5 млн долларов в качестве штрафных санкций. . В конечном итоге приговор был снижен до 10,35 млн долларов. Эмбер Херд по встречному иску должна получить 2 млн долларов.