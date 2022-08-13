Действия Вашингтона против российских дипломатов вызовут асимметричный ответ Москвы
Враждебные выпады США в отношении российских вызовут однозначный, ассиметричный отклик у Российской Федерации.
Глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил сегодня, что российским дипучреждениям в США приходится работать в трудных условиях. По его словам власти США насаждают атмосферу русофобии, к тому же и дипломаты, не смотря на свой статус, сталкиваются с введенными ограничениями.
«Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти», — отметил Дарчиев.
Хотя, по словам дипломата, Россия не собирается осложнять двусторонние отношения, но подобные выпады необходимо пресекать ответными мерами.
Дарчиев также отметил существенную проблему,Ю которая возникает для российских дипломатов в США из-за закрытого неба и ограничений по выдаче виз гражданам России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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