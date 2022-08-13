Действия Вашингтона против российских дипломатов вызовут асимметричный ответ Москвы

Враждебные выпады США в отношении российских вызовут однозначный, ассиметричный отклик у Российской Федерации.

Глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил сегодня, что российским дипучреждениям в США приходится работать в трудных условиях. По его словам власти США насаждают атмосферу русофобии, к тому же и дипломаты, не смотря на свой статус, сталкиваются с введенными ограничениями.

«Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти», — отметил Дарчиев.

Хотя, по словам дипломата, Россия не собирается осложнять двусторонние отношения, но подобные выпады необходимо пресекать ответными мерами.

Дарчиев также отметил существенную проблему,Ю которая возникает для российских дипломатов в США из-за закрытого неба и ограничений по выдаче виз гражданам России.