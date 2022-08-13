Мали отказалось от иностранных миротворцев ООН в пользу России
Ротация контингентов Миссии ООН в Мали (МИНУСМА), приостановленная на месяц, возобновится в понедельник с новым механизмом утверждения, сообщил глава МИД Мали.
«МИНУСМА согласилась с новыми процедурами и сообщила о них всем странам, предоставляющим войска. Исключений не будет», — сказал министр Абдулай Диоп. «Ожидается, что ротации возобновятся в этот понедельник», — подтвердила Мириам Дессаблс, представитель организации.
«Раньше иностранные контингенты прибывали в страну напрямую. Мы положили этому конец. Все запросы теперь должны проходить через МИНУСМА, который должен их утвердить и направить в Министерство иностранных дел вербальной нотой», — сказал глава малийской дипломатии.
Ротации военного и полицейского контингентов МИНУСМА были приостановлены 14 июля на неопределенный срок из-за «контекста национальной безопасности».
В пятницу Германия объявила, что приостанавливает «до дальнейшего уведомления» большую часть своих военных операций в Мали в рамках миссии ООН (МИНУСМА), осуждая новый отказ малийских властей.
«Правительство Мали в очередной раз отказало в санкционировании запланированного перелета, который должен был обеспечить ротацию персонала», пояснил представитель министерства обороны Германии.
ледовательно, «мы приостанавливаем наши разведывательные операции и транспортные полеты вертолетов до дальнейшего уведомления, поскольку уже невозможно оперативно поддерживать МИНУСМА», добавил он.
Он также сказал, что отказ был получен, несмотря на заверения в обратном со стороны министра обороны Мали Садио Камара во время телефонного разговора в четверг со своей немецкой коллегой Кристин Ламбрехт.
«Немцы должны соблюдать новые процедуры. Их министр обороны быстро объявил о приостановке их операций. Нас это не впечатляет», — отреагировал г-н Диоп.- «Наша линия ясна. Мы не идем на компромиссы по вопросам, затрагивающим национальный суверенитет и безопасность», — продолжил он.
Власти Мали отвернулись от Франции и ее партнеров и обратилась к России, чтобы попытаться остановить распространение джихадизма, распространившегося в центральных и южных областях страны, а также на соседние Буркина-Фасо и Нигер.
Опубликовано: Тарас Медведев
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