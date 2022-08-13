Дачники рассказали, как избавиться от садовых и домашних муравьев

Поскольку муравьи крайне плодовиты и практически незаметны, от них очень сложно избавиться. Но методы борьбы с насекомыми существуют. Борная кислота.

В этом году муравьи на нашем участке решили полностью захватить территорию и вывести нас из себя. Я понимаю, что все насекомые в природе существуют не просто так, и каждое выполняет свою функцию. Но порой хочется, чтобы их обитание было не по соседству с огородом или домом.

По отношению к вредителям и другой живности я довольно терпимый садовод, могу наблюдать за ними и не сразу применяю средства защиты и борьбы. Порой природа сама контролирует популяцию определённых видов.

Но похоже, в этот раз она решила проверить наше терпение. Ведь количество муравьёв на огороде стало просто зашкаливать и уже наносить вред. В какой-то момент терпение моё лопнуло, и я поняла, что с ними надо что-то делать.

Конечно, полностью избавиться от них не получится, более того, настолько кардинально подходить к ситуации тоже не надо. Как ни крути, но они выполняют в биоценозе важную функцию.

Являются санитарами, рыхлят грунт, разносят семена, обогащают почву калием и фосфором, и даже повышают плодородие земли. Но когда видишь их на грядке, около культурных растений, как они подкапывают корневую, то боишься остаться без урожая. Не говоря о том, когда разносят тлю по деревьям, а та в свою очередь, повреждает молодые листья.

В общем, решение приложить руку к снижению их популяции мной было принято твёрдо. Я знала, чем буду выводить их с огорода, и к вопросу подошла комплексно. Уверена, что название «Великий воин» на слуху у многих, вот его то мы и будем использовать. В линейку входят несколько позиций, сегодня рассмотрим три.

«Великий воин» садовая диск — ловушка, в упаковку входит пять ловушек с крышками и креплениями, благодаря им конструкцию можно установить на улице, углубив спицы в землю. Действующее вещество, которое мы наливаем в центр диска в небольшом количестве будет длительное время работать.

Крышечка защищает от попадания солнечных лучей, дождя и ветра. Таким образом, мы увеличиваем срок работы препарата. Насекомые поедают приманку, которая имеет привлекающий для них запах и через два – три дня они погибают.

Такие ловушки удобно ставить не только на улице. Но и в теплице как в нашем случае, а также в доме или квартире.

Вся колония уйдёт или погибнет тогда, когда заботливые труженики принесут эту приманку «королеве», самой главной особи в их колонии. Поэтому нам надо набраться немного терпения и подождать.

Следующая позиция - это «Великий воин» сироп. Он отличается от геля составом, но тоже направлен на уничтожение всех видов муравьёв. Наносить жидкость следует на подложку, которая в дальнейшем не будет использоваться. Срок действия сиропа 1,5 месяца, при необходимости жидкость надо добавлять до полного исчезновения вредителей.

И третий вариант - гранулы, их можно использовать как на подложках, так и непосредственно в места обитания вредителей, в нашем случае это муравейник, а с учётом того, что муравьи строят жилище в земле, т.е. муравейник не только над землёй, но и уходит вглубь, то такой вариант довольно удобен. Можно насыпать гранулы на почву, дорожки и ходы.