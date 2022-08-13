Дачники рассказали, как сделать удобрение из старого хлеба для всех культур

Многих садоводов и огородников может удивить, что мы целое лето говорим об удобрениях.

Если вы уже использовали подкормки из хлеба, то не спешите закрывать статью. Возможно, дополнительные ингредиенты, про которые мы расскажем, будут для вас новинкой.

Секрет «хлебного удобрения» заключается в том, что в нём много полезных кислот. После того как хлеб настоится в воде, запускается процесс брожения и активизируются бактерии. Также надо понимать, что качественный рост растений и хороший урожай нашим культурам обеспечивают и почвенные микроорганизмы.

Вот именно для них в большей степени и будет наше удобрение. Ведь растение достаёт из почвы те элементы питания, которые, во-первых, ему необходимы, а во-вторых, присутствуют в этой почве, поэтому наша задача как раз и состоит в том, чтобы внести их землю.

Поливаю все огородные культуры: огурцы, томаты, перец, ягоды капусту и даже цветы

Как правильно приготовить удобрение из хлеба и сделать его более полезным:

Многие спрашивают, можно ли использовать хлеб с плесенью - да, это допустимо. Для приготовления подойдёт свежий, засохший, сдобный хлеб и сухари.

Принцип рецепта простой, замачиваем хлеб (в нашем случае – это примерно 1 булка ржаного на 3 литра воды), настаиваем один — два дня, время от времени переворачиваем или ставим под гнёт.

По прошествии времени разминаем, процеживаем и разводим в 10 литрах этот концентрат, после этого 1 литр разводим на 10 литров.

Ценность таких подкормок в том, что в это удобрение мы добавили нашу любимую творожную сыворотку, как её правильно готовить и применять можно будет прочесть по ссылке в конце этой статьи. Стоит только напомнить, что она содержит множество полезных элементов: таких как кальций, калий, белки, жиры, углеводы, магний и фосфор.

Ещё увеличить ценность и повысить эффективность удобрения, можно добавив в него «Байкал», (купить можно ЗДЕСЬ) или «Сияние 1», (купить можно ЗДЕСЬ). Эти удобрения увеличивают количество почвенных, полезных микроорганизмов, что благотворно влияет на состояние земли, развитие растений, повышение иммунитета и увеличение урожая.

Разведённое удобрение вносят на заранее пролитую водой почву в утренние или вечерние часы. Их преимущество не только в том, что мы не выбрасываем хлеб, но и в том, что даже если, нарушить пропорции и внести чуть больше или меньше, это не навредит растениям, так как все компоненты натуральные и усваиваются по мере надобности культурами.