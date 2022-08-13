Дачники рассказали, как избавиться от колорадского жука и плодожорки

Заядлые враги огородников и садоводов – это плодожорка, которая многих оставляет без урожая яблок и колорадский жук.

Как избавиться от плодожорки на яблоне и сливе:

Крупная бабочка - плодожорка имеет размах крыльев до 22 мм, а её гусеница, которая наносит вред яблокам, длину тельца до 20мм. Если своевременно не провести профилактику или обработку от этих вредителей, то можно потерять значительную часть урожая.

Активный лёт плодожорка начинается с цветения плодовых деревьев и примерно до двух месяцев. В этот период насекомые начинают откладывать яйца, за сезон некоторые особи откладывают до 120 яиц, т.е. можно представить плачевность ситуации, если мы не примем мер.

Когда у вас не получилось сделать профилактические работы по отлову бабочек, то необходимо провести двух или трёхразовую обработку. Первая до цветения, вторая через месяц и третья в июне-июле.

Это поможет избавиться как от бабочек, так и от гусениц, которые уже вылупились. Но если вы не успели сделать первые две обработки это и не страшно, проведите опрыскивание сейчас, и вы тоже снизите популяцию вредителя.

Как избавиться от колорадского жука и его личинок:

Колорадский жук повреждает не только картофель, он может питаться растениями семейства паслёновых – это баклажаны, физалис, перец и томаты. Его присутствие на участке может стать просто катастрофой.

Вся проблема в том, что в отличие от других вредителей, не только он поедает растения, а также его личинки. В этот момент огородники хватаются за голову и не знают какой химией травить насекомых, ведь как правило, это бывает прямо нашествие.

Если популяцию не снизить, то взрослые особи прячутся на зимовку в почву, а следующей весной, спокойно выходят из спячки именно в тот момент, когда молодые растения паслёновых будут готовы к их употреблению.

Мы на своём огороде используем для защиты и борьбы от этих вредителей «Стожар», огромное преимущество препарата в том, что он уже через час или два уничтожит насекомых, а работает около 25 дней.

«Стожар» обладает контактным и системным действием, после распыления на растение препарат распространяется по нему, и это огромное преимущество перед другими средствами.

Даже если вы не смогли обработать некоторые участки, растение само сделает это за вас, и вредитель будет уничтожен. Ведь после поедания, у них нарушается пищеварение и насекомое погибает.

Однако надо учитывать, что защитное действие продолжается до 25 дней, после чего растение полностью его выводит и становится чистым, готовым для употребления в пищу человека. Препарат не фитотоксичен и не угнетает растение. Благодаря инновационному механизму у вредителей не происходит привыкания.

Рекомендуется необходимое количество развести в ёмкости с небольшим объёмом воды, тщательно перемешать, а уже потом довести до нужного объёма.

Опрыскиваем в утренние или вечерние часы, желательно чтобы после обработки некоторое время не было дождя, это повышает эффективность.