Огородники рассказали, какая подкормка увеличивает урожай
Период завязывания и созревания плодов наиболее важный. Очень часто в это время у растений опадают цветы или нет завязи. Причин этому может быть много, давайте перечислим самые распространённые.
Почему у томатов, огурцов, перцев и баклажанов опадают цветы и не завязываются плоды:
Если вы не своевременно даёте воду своим растишкам, то они испытывают стресс и пытаются избавиться от того, на что у них уходит много ресурсов — это будущие плоды, им проще сбросить цветок, чем тратить на него свои силы.
Нехватка железа у томатов - листья имеют ярко-желтые пятна
Также они реагируют на холодную воду. Тем более если мы говорим про парники и теплицу, где температура почвы гораздо выше, чем на улице, минимальный порог +20°C.
Важный пункт — это качество семян. Если вы приобрели новую фирму, то не высевайте сразу всю рассаду одного производителя. Возьмите часть проверенных, а часть новых, это обеспечит вас уверенностью, что без урожая вы не останетесь.
Например, у нас надёжный производитель, помимо прекрасной всхожести семян, уже можно смело говорить о качестве. Рассматривая сорт огурца «Кураж» от фирмы Гавриш, высаженный в парнике радуешься большому количеству плодов.
Селекционеры заявили, что у этого сорта могут наливаться одновременно до 30 огурчиков. Что мы и наблюдаем, на всей плети созревают прекрасные плоды, нет пустоцветов и сброшенных цветов.
Нехватка БОРА провоцирует появление вершинной гнили
Более того, в теплице мы уже собирали урожай огурцов, которые были выращены рассадой дома. Я всегда высеваю их в несколько этапов, это даёт возможность наслаждаться урожаем раньше других и более длительный период.
Следующая причина, неправильно подобранные сорта. Если вы высадили в закрытый грунт растения, которые нуждаются в опылении, то ждать завязи будете долго. Выход в этой ситуации, конечно есть, можно опылять самим. Например, томаты достаточно по утрам слегка потрясти, таким образом, пыльца разлетится по другим соцветиям.
Нехватка азота - вызывает потемнение, пожелтение, закручивание листьев
Эту процедуру, можно провести и с остальными культурами, или как вариант, брать мужской цветок и опылять женский. Занятие хлопотное, но позволит вам иметь урожай.
Наличие вредителей и болезней. Осматривайте свои посадки не реже двух раз в неделю. Внешние изменения скажут вам, как себя чувствует растение, вредители очень часто поселяются на обратной стороне листьев, поэтому заглядывайте именно туда.
И один из главных показателей — это нехватка микроэлементов и питательных веществ. Распространённая ошибка, в том, что огородники забывают, что наша почва со временем истощается, и растениям элементарно не хватает питания.
Более опытные садоводы почти каждую неделю подкармливают растения, внося правильное разнообразие в рацион своих культур.
Чем подкормить посадки для богатого урожая. Рассмотрим самую лучшую подкормку для огурцов, томатов, перца и баклажанов:
Сегодня я поделюсь с вами прекрасным удобрением, которое содержит в себе просто кладезь полезностей. Это молочная сыворотка, мы готовим её сами, в состав входит фосфор, кальций, калий, магний, а самое главное, кисломолочные бактерии, которые благотворно влияют на почву, и соответственно, на растения.
Дополнительно в «чудо-удобрение» мы добавим ещё и бор, важнейший элемент, который стимулирует культуры к завязыванию плодов и хорошему урожаю. Нас интересует борная кислота в порошке.
Одного пакета мне хватило, чтобы подкормить все культуры, на 10 литров воды я вношу 1 литр сыворотки и 5гр борной кислоты. Надо отметить что она плохо разводится в холодной воде, например, у нас была горячая сыворотка, поэтому мы добавляли её сразу в лейку.
Не увлекайтесь подкормками с бором, в течение садового сезона его можно давать растениям не более трех раз, мы подкармливаем 1-2 раза.
Помните, что жидкие удобрения вносим на заранее увлажнённую почву, в противном случае вся влага впитается в сухую землю и растениям достанутся крохи. Благодаря такому дуэту, мы простимулируем культуры и дадим им комплексное питание.
Опубликовано: Ангелина Крент
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