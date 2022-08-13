Дачники рассказали, какое средство поможет избавиться от вредителей на огороде

Не знаю, замечали вы или нет, но каждый год определённый вид вредителей более активный нежили другие насекомые. Например, в этом году, в средней полосе России местами нашествие капустной моли.

Предположений можно выдвигать множество, почему так происходит, но чаще всего это объясняется тем, что для этих насекомых условия для увеличения их популяции становятся более благоприятные.

Вот и в этом году капустная моль удивляла своим количеством, весна у нас была прохладная, много дождей и, скорее всего, для неё было достаточно кормовой базы.

Взрослая особь большого вреда нашим культурам не приносит и питается нектаром растений семейства крестоцветных, а вот гусеницы, как раз и поедают овощные культуры. Если не осматривать растения, то в один момент можно остаться совсем без урожая.

Капустная моль активный лёт начинает в различных регионах в разное время, примерно с апреля по май, а вот кладку яиц совершает, когда наша капуста уже высажена на грядки. Поэтому примерно через 20 дней мы можем обнаружить нашествие гусениц.

Также этот период, благоприятный для паутинного клеща, который незаметно для нашего глаза довольно быстро размножается и высасывает соки из растений.

Особенно он любит огуречную культуру и томаты. Чаще встречается в парниках и теплицах, именно там наиболее сухой воздух и высокая температура, а это благоприятная среда для данного вредителя.

Паутинный клещ настолько маленький, что при осмотре вы вряд ли увидите его. О присутствии этого насекомого вам может сказать растение, пораженные листья начинают бледнеть, желтеть и становятся более сухие.

Чем обработать томаты, огурцы, перец, капусту и другие растения от вредителей:

Если вы заметили, что ваши культуры изменили внешний вид, то в первую очередь необходимо определить, что с растением - болезнь или вредители. В случае отсутствия «букашек» выясняем, какое заболевание и проводим обработку биологическими средствами. Если выясняется, что атаковали насекомые, то опрыскиваем комплексными препаратами.

Отлично себя зарекомендовал «Алатар», он помогает бороться против огромного количества насекомых. Таких как тля, медяница, белокрылка, плодожорка, белянка, совка, листовертка, долгоносик, луковая и морковная муха, а также против листоблошек, яблонной и других молей.

Прекрасно ещё и то, что препарат действует очень быстро и эффективно, а ещё он довольно экономичен, например, мне хватило одного колпачка, чтобы обработать все культуры, на которых я обнаружила вредителей.

Стоит отметить, что в состав «Алатар» входит прилипатель, который препятствует смыванию дождём и скатыванию препарата с листьев, это удлиняет период защитного действия - он составляет 20 дней, поэтому перед обработкой соберите созревший урожай.

Более подробную информацию можно узнать на сайте производителя «Ваше Хозяйство». А купить «Алатар» по ссылке в «Агросемфонд», или спрашивайте в магазинах вашего города.

Осматривайте растения минимум два раза в неделю, обращайте внимание на нижнею часть листьев, ведь чаще всего насекомые обитают и откладывают яйца именно там. Желаю вам богатого урожая и здоровых растений, подпишитесь на канал, поставьте лайк, если материал понравился, до встречи.