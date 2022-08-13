Огородники рассказали, как получить урожай разных культур в два раза больше

Именно сейчас у нас есть возможность повлиять на количество и объём урожая, сделать это не сложно, главное — дать достаточно питания нашим растениям, защитить их от болезней и вредителей.

Но о последнем мы поговорим в другой раз, чтобы не пропустить, подпишитесь на нас. А вот о подкормках узнаем сегодня.

У каждой стадии развития растений есть свои потребности, например, в самом начале многие культуры нуждаются в азотосодержащих элементах, ещё через месяц или полтора, некоторым необходимы калийные составляющие.

Но есть вещества, которые благотворно влияют, как в начале роста культур, так в момент цветения и завязывания плодов - это молочная сыворотка. Её можно получить, если подкисшее молоко на слабом огне или водяной бане довести до отделения сыворотки.

Чем подкормить томаты, огурцы, перцы, баклажаны и другие овощные культуры для богатого урожая:

Для приготовления подкормки, в пяти литрах воды, разводим 0,5 литра сыворотки. Перемешиваем и поливаем под корень, на заранее увлажнённую почву. Из расчёта 200-500гр под куст в зависимости от размера растения.

Жидкие подкормки рекомендуется проводить на пролитую за час почву. Если их вносить на сухую землю, полезные вещества уйдут в грунт.

Сыворотка содержит калий, кальций, магний, фосфор, а также благотворно влияет на состояние почвы, ведь бактерии, которые содержатся в ней, прекрасно взаимодействуют с почвенными микроорганизмами, а также они подавляют вредоносные. Происходит это благодаря молочнокислым бактериям.

Если делать сыворотку времени, желания или возможности нет, то подкормите свои растишки покупными, готовыми средствами. Например, отлично себя показало удобрение, про которое рассказываем в этом видео, смотрите ниже.