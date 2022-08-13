Огородники рассказали, чем лучше подкармливать огурцы, тыквы, кабачки и патиссоны

Огуречная культура просто обожает подкормки в течение всего периода вегетации. С появлением первых огурцов и до конца подношения она радует нас урожаем, а значит, и подкармливать её надо своевременно и чаще других.

Почему рассада огурцов плохо переносит пересадку:

Было замечено, что молодые растения при пересадке начинают болеть и порой настолько тяжело её переносят, что те сеянцы, которые высажены позже и сразу на грядку догоняют и обгоняют такие растишки, да ещё и быстрее завязывают плоды.

Основная проблема рассады огурцов в том, что мы рано её сеем дома, а затяжная и холодная весна не позволяет своевременно высадить растишки на основное место. Чем старше растение, тем тяжелее оно будет приживаться. Самое оптимальное это когда на нём около 4-5 настоящих листьев.

Но как у рассадного метода есть нюансы, так и при посеве на грядку бывают проблемы.

Например, некоторые сталкиваются с тем, что семена не всходят, или молодые семядольные листочки кто-то подгрызает. Голодных насекомых ранней весной много и желающих полакомится нашими всходами достаточно.

Золотого и единого метода выращивания быть не может, каждый подбирает именно тот, при котором получает наилучший результат. Мы выращиваем обоими способами, это помогает перестраховаться и в то же время получить более ранний урожай.

Когда и как высевать огурцы:

Надо отметить, что высевать огурцы можно и в июне, таким образом, вы получите урожай молодых зеленцов гораздо позднее, когда у многих он уже будет собран. Конечно, такое выращивание требует определённого ухода и, кстати, о нём мы поговорим позже, чтобы не пропустить эту информацию, подпишитесь на канал.

Из своего опыта я высеваю по два семечка в одну лунку, но не очень близко друг к другу на тот случай, если оба всходят, было удобно их рассадить. Например, в этот раз у нас кто-то подгрыз некоторые всходы, запасная рассада оказалась очень кстати.

Единственное, при перевалке надо постараться сохранить корневой ком, так растение не почувствует стресс и будет продолжать спокойно развиваться дальше.

Можно ли мульчировать огурцы:

Эта культура хорошо отзывается и на мульчирование, в нашем случае это солома. Корневая огурцов более поверхностна, нежели у томатов, поэту они гораздо хуже переносят засуху. Мульча сохраняет влагу и оптимальную температуру в верхнем слое земли, это создаёт более комфортное состояние растению.

Чем подкармливать огурцы, кабачки, тыквы и патиссоны весной и летом для урожая:

Когда у огурцов, уже есть несколько настоящих листьев, необходимо начинать их подкармливать. Кто с нами не первый год знают, что удобрением «Здравень» я пользуюсь для многих культур, в его состав входят все необходимые микроэлементы. Например, такие как калий, магний, фосфор, цинк, медь и другие.

«Здравень турбо» увеличивает урожайность, число завязей, а также ускоряет созревание плодов. Мы даём растению именно то, в чём оно нуждается и как отдачу видим здоровую культуру и отличный урожай.

Мне эта подкормка нравится ещё и тем, что его можно быстро развести и дать все полезности растениям. Подкармливать желательно каждые 10-12 дней, делать это можно как по листве, так и под корень.