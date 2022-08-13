Amnesty International пообещало пересмотреть свой доклад о преступлениях ВСУ

В международной организации Amnesty International пообещали пересмотреть свой доклад о зверствах ВСУ.

Некоторое время назад международная правозащитная организация Amnesty International выпустило доклад о ситуации на территории Украины.

В данном материале говорилось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины совершают военные преступления, в том числе и против мирного населения.

После этого уволилась глава украинского представительства Amnesty International, а западные средства массовой информации и политические деятели были возмущены тем. что кто-то написал о преступлениях украинской стороны.

Сейчас же, после волны неодобрения со стороны международной общественности, агентство начало "давать заднюю".

В Amnesty International пообещали пересмотреть свой же доклад об Украине, но уже при помощи неких независимых международных экспертов.