Дачники рассказали, как высаживать базилик в открытый грунт

Базилик довольно красивое растение, которое часто выполняет функцию декора в цветниках. Его аромат, привлекает не только полезных насекомых, которые уничтожают вредителей, но и опыляют все цветущие растения.

Именно поэтому мы будем высаживать его, не только в открытый грунт на грядки и в клумбы, а также в небольшие горшки, которые можно в дальнейшем задекорировать и поставить на стол для употребления в пищу во время трапезы.

Также я буду высаживать часть рассады в цветники. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы следить какой урожай этой пряной травы мы получим.

Стоит отметить, что наша прекрасная рассада, получилась из качественного посадочного материала, от фирмы «Гавриш», семена имели стопроцентную всхожесть.

Какие ошибки при выращивании базилика чаще всего совершают:

Однако, потерять растения можно «одним махом». Рассмотрим несколько ошибок, которые могут оставить вас без урожая.

Нежные всходы необходимо аккуратно поливать по почве, не надо лить воду непосредственно на молодые всходы, это может спровоцировать падение и дальнейшее увядание сеянцев;

Также многие лишаются базилика при пересадке. В большинстве случаев любые культуры легче переносят перевалку, когда корневой ком, максимально сохранён. Для этого изначально надо стараться сеять семена реже, чтобы было удобно пересаживать их на новое место;

Третья ошибка происходит от частых поливов или, наоборот, когда допускают сильного пересыхания почвы. Самое оптимальное, это в меру увлажнённая земля, проверяйте её рукой.

Как правильно пересаживать рассаду базилика в открытый грунт или контейнеры. Чем подкармливать базилик:

Как мы сказали ранее для лучшей приживаемости растений, мы стараемся максимально сохранить корневой ком. Если рассада вытянулась, то допускается её заглубить по семядольные листочки. В нашем случае она имела благоприятные условия и не вытягивалась, поэтому на новое место мы пересаживаем её без заглубления.

Надо учитывать, что из каждого растения в дальнейшем получится хороший кустик. При высадке на грядки оставляем между бороздками примерно 25-30 см., а между растениями в рядке 20-25, в цветниках допускается более частое высаживание.

Многие выращивают эту культуру без подкормок, на бедной почве. Но если вы хотите богатый урожай, сочные крупные листья, то стоит уделить этому растению чуть больше внимания.

Базилик любит плодородную и рыхлую почву, а также своевременные поливы. Хорошо реагирует на органические подкормки, в качестве травяного настоя.

Если вы решили выращивать эту культуру у себя на участке, то в июне можно высевать семена сразу в открытый грунт, конечно, крупные растения вы получите к середине августа.

Посадите несколько сеянцев в горшки, тогда осенью сможете забрать их в дом и долго радовать себя этой пряной травой. А ещё сможете брать черенки и укоренять их, таким образом, оставаться всегда с базиликом.