Эксперты рассказали, с кем не советовал общаться Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий – писатель-сатирик, исполнитель собственных сатирических миниатюр, актер, ведущий на ТВ. Имеет звание Народного артиста Украины и Народного артиста РФ.

Меткие высказывания и афоризмы Михаила Жванецкого давно стали народным достоянием. Свое отношение к жизни и к происходящим событиям он высказывает в сатирической форме, он поднимает злободневные темы, умеет преподнести их так, что они вызывают не только смех, но и наводят на серьезные размышления.

Жванецкий очень тонко подмечает все вокруг, сам пишет свои монологи и делится со зрителем своими наблюдениями. У него масса поклонников, с нетерпением ждущих новых шедевров талантливого одессита.

От людей с шаблонным мышлением:

Как отличить человека мыслящего от человека с шаблонным мышлением? Очень просто. Мыслящий человек, даже если он очень умный, начитанный, образованный, он всегда будет сомневаться. Он будет молчать, вместо того, чтобы доказывать свое мнение с пеной у рта. Он не станет скандалить и кому-то что-то навязывать, он уважает чужое мнение.

А что человек с шаблонным мышлением? Он, напротив, будет всегда отстаивать свою точку зрения, которая вовсе и не его, он ее услышал где-то или прочитал, ну, или где-то еще почерпнул, и теперь считает себя умным, правым, а остальные для него, кто мыслит иначе, глупцы.

От людей с негативным мышлением:

Есть такая категория людей, которые очень любят жаловаться на свою жизнь. У них кругом одни проблемы. Неудачи, но они непременно из них вылезают, а потом снова туда попадают по непонятным причинам.

Работодатели не платят, друзья не ценят, кирпичи с крыши падают только на их голову, кругом враги, все их обманывают, пытаются ими пользоваться. Мне кажется тут уже явно какое-то отклонение на голову. Ну, любишь ты загонять себя негативными мыслями о своих проблемах, пожалуйста! Чего других мучить-то своим негативом?

От людей, которые постоянно хвастаются:

Когда человек неустанно хвастается своими достижениями, доходом внешностью, он становится похожим на петуха. Вот у меня была история. Ехала я по делам в другой город, и моим попутчиком был мужчина лет 60.

Он стал мне неустанно рассказывать, каким он был красавчиком в мои годы, как выглядел привлекательно. Он начал настаивать на том, что я обязательно влюбилась бы в него в те годы. Я только кивала. Но мужчине, наверно, было этого мало. Он достал из паспорта свое старое фото, еще черно-белое, и там ему было где-то 30 с хвостиком.

Он стал опять настаивать на том, что тут он выглядел весьма соблазнительно. Я ответила, что да, был он довольно интересным мужчиной. Но его так зацепило слово «был», что он решил мне поведать, как вокруг него всегда были толпы женщин, пытающиеся затащить его в постель и похитить его сердце.

И умным он был, и богатым, и общительным, все его обожали, и, что я чуть ли ни жалеть должна, что родилась не в то время. Еле доехала до своей станции!

От назойливых и наглых людей:

Хоть и говорят, что наглость – второе счастье, я бы с этим поспорила. Меня лично просто обескураживают наглые люди, но никак не очаровывают. С ними душно, тошно, возникает какой-то испанский стыд. Как можно уважать, да и как можно общаться с подобными типами? Нет, такие пусть идут стороной.