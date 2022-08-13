Правила жизни, которые стоит позаимствовать у японцев

Японцы живут долго, при этом так же они очень долго остаются молодыми и жизнерадостными, сохраняя при этом душевную гармонию.

Не желайте больших перемен к лучшему:

Японцы уверены, что большие перемены могут за собой повлечь много несчастий. И, кстати, по этому поводу есть еще одно их мнение, что, если у человека постоянно случаются какие-то мелкие неприятности, то просто жизнь раздробила какую-то на них одну большую беду.

Поэтому не стоит жаловаться, и желать чего-то сверх прекрасного и самого лучшего тоже не стоит.

Нельзя баловать ребенка:

Японские родители уверены, что баловать ребенка – это равносильно, что просто его бросить. Понятно, что мы хотим для своих детей только всего самого лучшего, и порой нам так хочется дать им все то, чего, возможно, не было в детстве у нас.

Но стоит тысячу раз подумать, прежде чем сильно баловать детей, возможно, вы делаете им только хуже, и вырастут они в избалованных, безответственных и неблагодарных взрослых, считающих, что все в этой жизни должно само падать к их ногам.

Не надо строить планы на будущее:

Ну, на завтра, и на ближайшее будущее – почему бы и нет, но говорить с уверенностью о своем далеком будущем, конечно же, не стоит. Кто может знать, как сложится судьба, ведь может что-то пойти совершенно не по плану, и тогда неминуемо разочарование.

Не желайте шальных денег:

Деньги можно только заработать, а любые другие способы обогащения не принесут счастья. Деньги, которые получены нечестным путем, могут не только улетучиться, как облако, но и повлечь за собой очень много неприятностей и горестей.

У меня на этот счет есть история про мою однокурсницу. Мы учились вместе, но потом она познакомилась с сыном богатого бизнесмена, и решила бросить институт. Все ее отговаривали, но та решила выбрать для себя легкую дорожку.

Конечно, и завидовали ей, и поражались, как ей так удалось отхватить такой лакомый «кусок». Но потом бизнес пошел под откос, парень стал бедным, не смог удовлетворять потребности своей невесты, и та осталась и без денег и без образования.

Не стоит расслабляться:

Речь не о том, чтобы вообще никогда не расслабляться и не отдыхать. Просто многие, получив какие-то денежные выплаты или достигнув каких-то высот, складывают ручки, считая, что теперь все само собой будет решаться. Но, к сожалению, так не бывает. Если человек хочет жить хорошо, ему нужно работать, расти, развиваться, а не сидеть без дела!

Цените тех, кто ценит вас:

А это, по-моему, довольно простое правило, но, к сожалению, людьми порой так овладевает гордыня, что они свои интересы могут ставить выше интересов и чувств других, им в ущерб. Всегда надо ценить тех, кто ценит и любит вас, отвечать уважением на уважение.

А то потом получится, что потеряете человека, и будете уливаться слезами. Как много сейчас людей, которые не ценят к себе хорошего отношения, а смотрят на других, ища себе кого-нибудь «получше», не ценят доброго отношения родственников, не уважают тех, кто что-то для них делает.