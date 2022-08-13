Эксперты рассказали, что говорит о самоуважении в женщине

Многие так боятся поставить мужчину с его поведением и отношением на место, вероятно из-за страха остаться в одиночестве или по каким-то другим причинам.

Я недавно своими собственными глазами видела, что такое по-настоящему уважающая себя женщина, и произошло это чисто случайно. Я просто мило разговаривала со своей давней знакомой по видеосвязи.

У меня было свободное время, а она собиралась пойти на свидание с мужчиной. Мы не собирались разговаривать долго, потому что мужчина должен был подъехать к 7 вечера. Но разговор затянулся.

Знакомая уже давно сидела с прической и при макияже. Было 20 минут восьмого, и я ее спросила, не собирается ли она позвонить кавалеру, но она ответила: «Нет».

Через полчаса я опять задала тот же вопрос, но она снова сухо ответила: «Нет», и мы продолжили беседу. А в 8 вечера в дверь позвонили. Знакомая не стала прерывать нашу связь, отошла, и через пару минут вернулась на свое место.

Она просто продолжила со мной болтать, словно ничего не произошло или, словно, кто-то ошибся адресом. Я спросила ее, не собирается ли она идти на свидание, но она в третий раз ответила: «Нет».

– Что случилось, Маш? – спросила я знакомую.

– Все в порядке, – отвечала она, – я просто спросила у него, за кого он меня принимает, что позволяет себе опаздывать на целый час, и даже ни о чем не предупреждает, а потом кинула ему в лицо букет, и закрыла дверь.

Даже я со своими тараканами в голове посчитала такое ее поведение перебором. Хотя, честно скажу, я восхитилась таким ее поступком. Мало таких женщин, которые себя вот так ценят, таких, которые не терпят к себе подобного отношения. И самое главное, что она не делает поблажек, а ставит себя так с самых первых дней!

В защиту знакомой скажу, что тот мужчина даже никаких отговорок не придумал, чтобы объяснить свое опоздание. Так что, получил он по заслугам!

Моя знакомая всегда говорит, что надо учить мужчин, как они должны обращаться с тобой. И считаю, что она полностью права. Не всем везет с мужчинами, не у всех мужья и парни внимательные, сдерживают обещания и уважительно относятся к своим вторым половинкам.

Вот этого не должна терпеть к себе ни одна женщина:

Отношения фифти/фифти. Это, когда мужчина следит за тем, чтобы вы платите столько же, сколько и он, делаете столько же, сколько и он и т.д.

Когда мужчина просит вас платить по счетам. Я понимаю, что, возможно, вы сами захотите предложить разделить счет пополам, но, если мужчина вам постоянно заявляет, что каждый должен платить сам за себя, то это уже перебор.

Когда мужчина опаздывает, и даже не предупреждает.

Когда мужчина не сдерживает своих обещаний.

Когда мужчина в последний момент переносит встречи, словно вы запасной вариант.

Когда он обманывает о том, с кем он проводит время и где.

Когда он постоянно подкалывает вас, высмеивая вашу внешность, достижения, умственные способности.

Когда он флиртует с другими, и даже этого не скрывает.

Он постоянно просит у вас деньги.

Он не представляет вас своим друзьям, знакомым и родным, как любимого человека.

Конечно, список можно и дальше продолжать, но самое главное, это чувствовать, что в ваших отношениях что-то не так. Если вас что-то задевает, оскорбляет, если вам неприятно, обидно, больно, не надо слушать его, что это просто вы такая чувствительная! Если он обесценивает ваши чувства, значит, стоит задуматься, а нужно ли вам вообще с ним общаться.