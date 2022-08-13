Эксперты рассказали, почему в СССР даже в ресторане не снимали меховые шапки

Ничего дороже меховой шапки у основной части нашего, советского народа тогда не было. Поэтому ее носили с октября по май и снимали только на ночь.

Мода на меховые шапки:

Итак, вспомним потрясающий телефильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Именно в нем героиня Барбары Брыльски в некоторых эпизодах представала перед зрителями в красивейшем меховом уборе.

И даже ее подруги, которые приходили в гости, тоже не снимали головной убор. Фильм вышел в конце 70-х ХХ века, и с тех пор пошла мода на большие меховые шапки. Хотя еще в 50-х того же века у советских граждан была мода на пыжиков. Для справки шапка эта была из меха олененка.

Эти шапки были недешевыми, и не все их могли себе купить. А в 70-е годы стали модными шапки из песца и лисы, большие, пышные, шикарные. И опять же приобрести такую красоту было достаточно сложно, удавалось это сделать разве что через знакомых. Покупку хранили, словно это хрустальная ваза, дорогая, модная и красивая.

Но почему меха не снимали в помещениях?

Сейчас мы носим шапку, чтобы голова не мерзла, а в советские времена было все немного иначе. Можно сказать, что меховая шапка раньше была признаком хорошего достатка, обеспеченности, и сравнить ее можно, как с последним айфоном тех лет.

Значит, не снимали женщины свои шапки в помещениях по двум причинам. Первая, чтобы показать свою обеспеченность, вторая, чтобы попросту никто не украл. Кстати, по второй причине меховые шапки даже не хотели принимать.

Идем дальше, и снова вернемся к любимому всеми новогоднему фильму. Вспомните, как в гости к Наде пришли ее подруги, разделись в прихожей, и тоже шапки снимать не стали! Неужели они считали, что Ипполит может их украсть? Или они друг перед другом модничали?

Так вот, я права по поводу причесок. В советские времена все делали кудри и начесы, а разве они сохранялись бы под шапкой? Ну, нет, конечно. Никаких причесок, голова быстро потеет, поэтому их и не снимали.

Вы же тоже с подобным сталкивались? Делаешь полчаса прическу, натянешь шапочку, чтобы до работы добежать, снимаешь, а там не очень солидный вид!

Наши времена:

Сейчас уже мода на огроменные шапки давно прошла. Мы носим обычные маленькие вязаные шапочки, которые можно при необходимости даже убрать в сумочку. И хорошо, что уже так же немодны начесы и супер пышные прически! Хотя в наше время, в особенности молодежь, ходит больше даже не в шапках, а с натянутыми капюшонами.

Сейчас, к тому же, большое количество всевозможных средств по уходу за волосами. Так что, даже если снять шапку в кафе, и обнаружить на голове гнездо, можно быстренько все подправить, и снова обрести человеческий внешний вид.