Истории женщин, которые передумали идти под венец

Все пары накануне свадьбы нервничают и испытывают стресс. А многие даже начинают сомневаться, а стоит ли идти под венец, а готов ли я к семейной жизни, а тот ли человек рядом со мной.

Валерия 30 лет:

«Мой парень меня всегда ревновал, что говорится, к каждому столбу. Он даже к родным ревновал, к подругам, к хобби и к работе. Из-за этого я стала меньше видеться с родственниками, а уж тем более забросила своих друзей. Я любила человека, и как-то не принимала близко к сердцу его закидоны, а поначалу мне даже нравилось все это, я думала, как же он мной дорожит, боится меня потерять. Свадьбу мы запланировали на август, должны были приехать мои мама и папа. Они поселились в гостинице. Я, как полагается, решила, что ночь перед свадьбой переночую у родителей (в гостинице), а потом уже останусь в его доме. Но он мне запретил так делать, сказал, чтобы я выбирала, или мои родители или он. Я выбрала родителей. И ни разу не пожалела!»

Катерина 25 лет:

«После того, как мужчина подарил мне кольцо, и я согласилась на его предложение выйти замуж, он стал меня контролировать во всем, буквально каждый мой шаг должен был быть ему известен. Все закончилось, когда накануне свадьбы ему не понравилось, что я промолчала про телефонный разговор с подругой, и он поднял на меня руку. Я просто собрала вещи и сбежала от него!»

Мария 23 года:

«Я всегда мечтала построить карьеру, не привыкла сидеть дома и варить борщи. Но мой несостоявшийся муж из меня хотел сделать домохозяйку, что меня вообще никак не устраивала. Он заставлял меня уволиться, хотел полностью меня содержать. И мне пришлось выбирать между золотой клеткой и свободой. Я выбрала второе, а сейчас живу с достойным мужчиной».

Дарья 27 лет:

«У нас все было хорошо, мы готовились к свадьбе, но я вдруг поняла, что наши нежные чувства куда-то исчезли. В особенности после того, как он стал задавать мне странные вопросы, вроде: как ты относишься к отпуску порознь, простишь ли ты измену, будешь ли ты против моих командировок и т.д. Я тогда поняла, что не с тем решила связать свою жизнь, и мы просто расстались».

Ульяна 30 лет:

«Мой жених сначала вел себя вежливо и деликатно со мной, а потом вдруг стал мне диктовать, что носить и как краситься, с кем общаться и как говорить. Я поняла, что раз человек хочет меня изменить, то вряд ли испытывает ко мне серьезные чувства. Заявление из ЗАГСа пришлось забрать и, слава Богу».

Анна 28 лет:

«Пока просто встречались, все было хорошо. Потом стали свадьбу планировать, а потом съехались. И тут я поняла, как он меня нервирует. Не мыл за собой тарелки, раскидывал везде носки, рыгал, громко разговаривал по телефону, чавкал. Уже через неделю совместного проживания, мне просто не хотелось после работы возвращаться к нему домой. Пришлось сказать ему, что мои чувства к нему угасли. Обиделся, собрал вещи и ушел»,

Марина 35 лет:

«Я всегда много работала, и как-то у меня в планах не было выходить замуж. А тут такой мужчина, настоящий красавец, шикарно ухаживал, заботливый, нежный. Мне казалось, что я влюбилась. А потом меня отправили в другой город в командировку на 2 недели. Когда я вернулась, вдруг поняла, что не хочу засыпать и просыпаться с этим человеком. Сбежала от него перед самой свадьбой. Сейчас я замужем за прекрасным человеком».