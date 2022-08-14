Салман Рушди пошел на поправку и его отключили от ИВЛ
СМИ сообщают, что после нападения Салман Рушди пошел на поправку и его отключили от аппарата ИВЛ.
Он снова может говорить, сообщает New York Times со ссылкой на его литературного агента Эндрю Уайли.
Полиция сообщает, что мужчина, напавший на писателя на сцене в северной части штата Нью-Йорк, находится под следствием по обвинению в покушении на убийство.
«24-летний предполагаемый преступник находится под стражей», - заявили в NYPD.
Других сведений о мотивах преступления не поступало. Убийство второй степени — это отдельное правонарушение в правовой системе США, связанное со смертью человека.
По сообщениям американских СМИ, Рушди продолжит лечиться в больнице в Эри, в соседнем штате Пенсильвания. Но его состояние, кажется, несколько улучшилось.
Рушди подвергся нападению в пятницу на мероприятии в Чатокуа, западный Нью-Йорк. Несколькими минутами ранее он вышел на сцену, чтобы рассказать о репрессированных пистаелях.
75-летний пистаель был прооперирован в больнице и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил его агент Уайли в интервью New York Times в пятницу вечером. Он не может говорить и, скорее всего, потеряет глаз. Нервы на его руке также были перерезаны, а печень повреждена.
Опубликовано: Тарас Медведев
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