Джонсон отдыхает в Греции, а Порошенко напивается в Варшаве
Подавшего в отставку британского премьера стрингеры заметили в небольшом городке Неа Макри в Восточной Аттике.
Борис Джонсон в сопровождении своей сожительницы и телохранителя совершал покупки в субботу в супермаркете греческого курортного города.
Джонсон выглядит бодрым и полным оптимизма, чего не скажешь о Петре Порошенко, экс-президенте Украины, которого очевидцы обнаружили в аэропорту Варшавы.
«Помятого, небритого и явно «присевшего на стакан» Петро запечатлели с бутылкой алкоголя в руках», - сообщает ТК «Миротворец».
Опубликовано: Тарас Медведев
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