Подавшего в отставку британского премьера стрингеры заметили в небольшом городке Неа Макри в Восточной Аттике.

Борис Джонсон в сопровождении своей сожительницы и телохранителя совершал покупки в субботу в супермаркете греческого курортного города.

Джонсон выглядит бодрым и полным оптимизма, чего не скажешь о Петре Порошенко, экс-президенте Украины, которого очевидцы обнаружили в аэропорту Варшавы.

«Помятого, небритого и явно «присевшего на стакан» Петро запечатлели с бутылкой алкоголя в руках», - сообщает ТК «Миротворец».