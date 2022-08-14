Зюганов уверен, что регионы Донбасса вернутся «на Родину»
Территории подконтрольные коалиции СВО вскоре «вернутся на Родину» в лоно Российской Федерации, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Зюганов уверен, что те процессы, которые уже фактически запущены, помогут регионам юго-востока Украины вернуться в состав РФ.
Речь идет не только о самом Донбассе, представленном сейчас независимыми ЛНР и ДНР, но и Херсонской и Запорожской областях, Николаеве и Одессе, а также Харькове.
«Это исторически так сложилось. Они хотят жить в мире и дружбе на своей земле. Я не удивлюсь, если будет объявлен референдум, проголосуют и вернутся на Родину - это нормальный процесс», - резюмировал старейший российский политик.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе
Белорус, задушивший украинца в Польше, получил 2,5 года тюрьмы
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта
Рыбак подсказал три приманки для крупной рыбы, которые не привлекают мелочь
Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии