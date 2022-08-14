Мать Михаила Саакашвили заявила, что политика парализовало
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили оказался парализован, рассказала его мать.
Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили резко ухудшилось, рассказала мать политика.
Экс-губернатор Одесской области Украины сейчас находится в местах лишения свободы. Он был задержал сразу же после возвращение в Грузию.
Затем он объявлял голодовку, а защита Саакашвили настаивала на освобождении политика. Также сообщалось, что его клали в больницу из-за плохого состояния.
Сейчас же стало известно, что у Михаила Саакашвили - мышечная атрофия. То есть, фактически, он частично или полностью парализован.
Опубликовано: Николай Скира
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