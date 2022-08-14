Запорожская ВГА опровергла фейк об экстренной эвакуации жителей Энергодара
С пятницы украинские СМИ и политики искусственно нагнетают обстановку вокруг города атомщиков Энергодара, рядом с Запорожской АЭС.
Киевский режим решил посеять панику и публикует скомпилированные «якобы доказательства», что жители атомограда срочно покидают город и на трассе выстроилась очередь из легковых автомобилей.
«На выезде из города и окрестностей совершенно спокойная обстановка, несмотря на очередную провокацию с украинской стороны», - заявил представитель ВГА Запорожской области Рогов.
Тем не менее, ВСУ продолжают обстрел Каховской ГРЭС, которая обеспечивает питание инфраструктуры ЗАЭС и сбой в работе которой может сказаться на безопасности работы атомных реакторов. По последним сведениям пришлось остановить несколько турбин на ГРЭС из-за обстрелов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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