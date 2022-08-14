Запорожская ВГА опровергла фейк об экстренной эвакуации жителей Энергодара

С пятницы украинские СМИ и политики искусственно нагнетают обстановку вокруг города атомщиков Энергодара, рядом с Запорожской АЭС.

Киевский режим решил посеять панику и публикует скомпилированные «якобы доказательства», что жители атомограда срочно покидают город и на трассе выстроилась очередь из легковых автомобилей.

«На выезде из города и окрестностей совершенно спокойная обстановка, несмотря на очередную провокацию с украинской стороны», - заявил представитель ВГА Запорожской области Рогов.

Тем не менее, ВСУ продолжают обстрел Каховской ГРЭС, которая обеспечивает питание инфраструктуры ЗАЭС и сбой в работе которой может сказаться на безопасности работы атомных реакторов. По последним сведениям пришлось остановить несколько турбин на ГРЭС из-за обстрелов.