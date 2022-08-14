В Мексике, в штате Пуэбла, перехвачены 688 мигрантов, задержаны 4 торговца людьми

Правительство Мексики объявило в субботу, что оно перехватило 688 мигрантов разных национальностей в ходе двух операций, проведенных в штате Пуэбла, в центре страны.

Среди них 150 несовершеннолетних, говорится в сообщении Национального института миграции (INM).

Власти арестовали четырех человек за их вероятную причастность к преступлению, связанному с торговлей людьми, добавили в INM.

По данным INM, среди мигрантов 514 были из Гватемалы, 79 из Гондураса, 40 из Никарагуа, 37 из Сальвадора, 15 с Кубы и трое из Сальвадора. 567 из них находились в гостинице, а 121 — в автобусе.

О несовершеннолетних позаботилась Система комплексного развития семьи (DIF), мексиканское государственное учреждение социальной помощи.

Взрослые были переведены в миграционные центры для продолжения административных процедур, говорится в сообщении INM.

По данным Международной организации по миграции, с 2014 года около 6430 человек погибли или пропали без вести на пути миграции из Мексики в США.