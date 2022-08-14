Небо над Санкт-Петербургом раскрасилось в цвета российского флага

Очевидцы выкладывают сотни снимков в соцсети с уникальным триколором на питерском небе.

В пятницу на закате после обрушившегося на Северную столицу ненастья небо и в самом деле было бело-сине-красных оттенков, расположившихся правильными слоями в цвет российского флага.

Фото пользуются большой популярностью у подписчиков соцсетей и отмечается, что они сделаны без обработки.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

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