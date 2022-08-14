В Австралии арестован мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Канберры
В воскресенье на стеклянном фасаде аэропорта было видно несколько пулевых отверстий. Главный терминал аэропорта был эвакуирован.
Австралийская полиция сообщила, что мужчина был арестован в воскресенье по подозрению в стрельбе в главном терминале аэропорта Канберры.
«Терминал аэропорта Канберры был эвакуирован в качестве меры предосторожности, и ситуация в аэропорту находится под контролем», — говорится в заявлении полиции, при этом сообщений о пострадавших нет.
На видео в социальных сетях, видно, как полицейский обездвиживает мужчину на земле внутри терминала, когда в главном аэропорту столицы прозвучала сирена.
Снаружи на стеклянном фасаде аэропорта было видно несколько пулевых отверстий, согласно изображениям, переданным австралийской общественной телекомпанией ABC.
Опубликовано: Тарас Медведев
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