В Австралии арестован мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Канберры

В воскресенье на стеклянном фасаде аэропорта было видно несколько пулевых отверстий. Главный терминал аэропорта был эвакуирован.

Австралийская полиция сообщила, что мужчина был арестован в воскресенье по подозрению в стрельбе в главном терминале аэропорта Канберры.

«Терминал аэропорта Канберры был эвакуирован в качестве меры предосторожности, и ситуация в аэропорту находится под контролем», — говорится в заявлении полиции, при этом сообщений о пострадавших нет.

На видео в социальных сетях, видно, как полицейский обездвиживает мужчину на земле внутри терминала, когда в главном аэропорту столицы прозвучала сирена.

Снаружи на стеклянном фасаде аэропорта было видно несколько пулевых отверстий, согласно изображениям, переданным австралийской общественной телекомпанией ABC.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 