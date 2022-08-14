На западе Мексики арестованы 164 члена преступной группировки

Мексиканские власти объявили в субботу об аресте 164 членов преступной группировки в Уруапане, в западном штате Мичоакан, и конфискации почти 200 единиц оружия.

«Мы арестовали 164 человека, изъяли 142 винтовки, 44 короткоствольных оружия и 28 транспортных средств, в том числе один броневик», — написал в Twitter секретариат общественной безопасности штата Мичоакан.

По сообщениям мексиканских СМИ, это группировка ранее перекрыла шоссе, чтобы потребовать освобождения нескольких своих ранее арестованных членов.

Штат Мичоакан на побережье Тихого океана захлестнула волна насилия между соперничающими группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков и другой незаконной деятельностью.