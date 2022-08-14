На западе Мексики арестованы 164 члена преступной группировки
Мексиканские власти объявили в субботу об аресте 164 членов преступной группировки в Уруапане, в западном штате Мичоакан, и конфискации почти 200 единиц оружия.
«Мы арестовали 164 человека, изъяли 142 винтовки, 44 короткоствольных оружия и 28 транспортных средств, в том числе один броневик», — написал в Twitter секретариат общественной безопасности штата Мичоакан.
По сообщениям мексиканских СМИ, это группировка ранее перекрыла шоссе, чтобы потребовать освобождения нескольких своих ранее арестованных членов.
Штат Мичоакан на побережье Тихого океана захлестнула волна насилия между соперничающими группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков и другой незаконной деятельностью.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе
Белорус, задушивший украинца в Польше, получил 2,5 года тюрьмы
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта
Рыбак подсказал три приманки для крупной рыбы, которые не привлекают мелочь
Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии