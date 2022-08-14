Глава МВД Украины предупредил о всплеске краж автомобилей и торговли оружием

По мнению главы МВД Украины Монастырского, в стране назрел серьезный экономический кризис, который будет отмечен всплеском имущественных преступлений и контрабанды оружия.

«Мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно, по определенным категориям преступлений», - отметил Монастырский.

До сих пор на Украине отмечался спад преступности из-за чрезвычайного положения, кроме «военных преступлений», отметил министр.

Теперь эта тенденция изменится, и, по мнению министра, это «объективное явление в связи с началом кризиса».