Глава МВД Украины предупредил о всплеске краж автомобилей и торговли оружием
По мнению главы МВД Украины Монастырского, в стране назрел серьезный экономический кризис, который будет отмечен всплеском имущественных преступлений и контрабанды оружия.
«Мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно, по определенным категориям преступлений», - отметил Монастырский.
До сих пор на Украине отмечался спад преступности из-за чрезвычайного положения, кроме «военных преступлений», отметил министр.
Теперь эта тенденция изменится, и, по мнению министра, это «объективное явление в связи с началом кризиса».
Опубликовано: Тарас Медведев
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