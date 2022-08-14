Зеленский требует от Запада наложить санкции на атомную промышленность России
В связи с боевыми действиями вокруг Запорожской АЭС в Украине президент Владимир Зеленский в Киеве призывает Запад ввести санкции против атомной отрасли России.
По словам Зеленского атомная промышленность России должна понести наказание. Атомная энергетика Россия строит или эксплуатирует атомные электростанции в нескольких странах, а также хранит радиоактивные отходы. Россия считается единственным серьезным конкурентом США на этом рынке.
Зеленский заявил, что Россия использует АЭС на юге Украины, чтобы запугивать людей и шантажировать украинское руководство и весь мир.
Уже несколько дней Киев и Москва обвиняют друг друга в том, что они несут ответственность за обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции.
Зеленский обвинил российские войска в том, что они используют этот район как крепость, чтобы обстреливать Никополь и Марганец на другом берегу Днепровской плотины. Он предупредил, что размещение российских войск на месте АЭС «повышает радиоактивную угрозу для Европы до уровня, невиданного даже в самые тяжелые моменты противостояния времен холодной войны». Ранее он предупреждал о возможной ядерной катастрофе.
Далее Зеленский сказал: «Конечно, должна быть жесткая реакция». Украинские дипломаты и представители стран-партнеров сейчас делают все, чтобы заблокировать российскую атомную отрасль.
Зеленский также призвал привлечь к ответственности в рамках международного уголовного правосудия должностных лиц РФ. Кроме того, каждый российский солдат, «который обстреливает АЭС или прячется там, становится мишенью для украинских спецслужб и армии», заявил Зеленский.
Крупнейшая в Европе атомная электростанция с шестью реакторами и полезной мощностью 5700 мегаватт была занята российскими войсками в начале марта. АЭС имеет стратегическое значение для электроснабжения Украины.
Россия в свою очередь отвергла призывы вернуть АЭС под контроль Украины и представила на экстренном заседании Совбеза ООН неопровержимые доказательства того, что обстрелы ЗАЭС ведет ВСУ по указке Киева.
Киевский режим совершенно потерял поддержку Запада в последнее время и надеется вернуть аудиторию самыми варварскими и опасными шагами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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