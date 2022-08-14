Трое альпинистов погибли и 12 ранены во время восхождения в Андах в Эквадоре

47-летняя эквадорка и двое ее друзей 45 и 50 лет погибли при восхождении на вулкан в Эквадоре.

Трое альпинистов погибли и 12 получили ранения в результате падения при восхождении на вулкан Кариуайрасо в Эквадоре, сообщили в субботу экстренные службы.

«В результате чрезвычайной ситуации погибли 47-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 45 и 50 лет», — говорится в сообщении службы экстренной помощи ECU911.

«Из-за погодных условий и наступления темноты эвакуировать тела не удалось», - добавили там.

Двенадцать раненых в возрасте от 39 до 58 лет были доставлены в больницы городов Риобамба и Амбато.

Альпинисты пытались достичь вершины вулкана в центральных Андах, когда упали с высоты 60 метров.

Кариуаирасо, пик высотой 5018 метров, расположенный в провинции Тунгурауа, находится недалеко от вулкана Чимборасо, самой высокой вершины страны, высота которой превышает 6200 метров. Извлечение тел погибших, всех эквадорцев, продолжится в воскресенье.