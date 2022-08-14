Мишель Бачелет инспектирует условия содержания беженцев рохинджа в Бангладеш

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет прибыла в Бангладеш в воскресенье с четырехдневным визитом, в ходе которого она должна посетить лагеря беженцев рохинджа.

Почти миллион представителей этого мусульманского меньшинства в Бирме живут в ужасных условиях в этих лагерях после того, как в 2017 году бежали от военных преследований в стране, где большинство населения составляют буддисты.

Прибыв в Дакку в воскресенье, правозащитник, бывший президент Чили, в понедельник отправиться в лагеря рохинджа.

В прошлом месяце высший юридический орган ООН постановил, что Бирма виновна в геноциде этого меньшинства. Беженцы-рохинджа отказываются возвращаться в свою страну без гарантий со стороны военной хунты обеспечить их безопасность. И нетерпение в Бангладеш по поводу ситуации растет.

Бангладеш подверглась критике за ситуацию с правами человека при власти премьер-министра шейха Хасины, с которой Мишель Бачелет должна встретиться во время своего визита.

Девять правозащитных групп, в том числе HRW, заявили, что она должна «публично призвать к немедленному прекращению серьезных нарушений, включая внесудебные казни, пытки и насильственные исчезновения в Бангладеш».

По словам активистов, при Шейхе Хасине силы безопасности убили тысячи людей в перестрелках, а еще сотни, в основном представители оппозиции, пропали без вести.

Правительство отвергает обвинения и в преддверие визита Мишель Бачелет заявило, что подчеркнет свои «искренние усилия по защите и продвижению прав человека среди населения». «Бангладеш очень надеется, что глава комитета ООН по правам человека сможет лично убедиться в том, что страна творит чудеса, чтобы сохранить курс своего развития, интегрируя права человека», — заявила Дакка.