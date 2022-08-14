Немецкие фермеры крадут воду друг у друга из-за засухи, полиция преследует воров

Рыба, крабы и мидии погибли в пруду в швабском районе Донау-Рис, о чем 62-летний заводчик-фермер сообщил в полицию, рассказали в пресс-службе органа.

Следователи подозревают, что неизвестное лицо направило огромное количество воды из питающего пруд канала по своим целям.

Выживших обитателей пруда отвезли в другие водоемы. В полиции не смогли пока оценить ущерб.

Устанавливается, каким образом злоумышленник использовал воду. По закону изъятие средств в таком размере преследуется по закону.