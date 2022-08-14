Левые в Бундестаге, считают, что «крокодиловы слезы» министра экологии в катастрофе на Одере не помогут
Член Бундестага от левых Кристиан Гёрке обратился к федеральному правительству с просьбой о финансовой помощи городам и компаниям на Одере, пострадавшим от гибели рыбы.
Левый политик из Восточного Бранденбурга также заявил в воскресенье в письменном заявлении, что непостижимо и неприемлемо то, что спустя почти неделю не было известно никакой конкретной причины.
«Я ожидаю, что министр окружающей среды Лемке будет настаивать на выяснении причины. Короткого визита и крокодиловых слез после исчезновения министра окружающей среды на несколько дней недостаточно», - заявил депутат.
Лемке поехал во Франкфурт-на-Одере в субботу вечером и встретился с волонтерами, которые работают над устранением последствий экологической катастрофы на Одере.
«Все еще существующее неведение о масштабах катастрофы, ее продолжительности и последствиях для пищевой цепи и природы», — сказала она. Сотни помощников собирали дохлую рыбу в приграничном районе Одера в субботу.
Гёрке сказал, что помимо борьбы с экологическим ущербом, прямо сейчас необходимы четкие обязательства по оказанию помощи городам и районам, а также рыболовным хозяйствам и фермам.
«В этом отношении я ожидаю, что федеральное правительство, и особенно федеральный министр окружающей среды, четко возьмут на себя обязательство оказать финансовую помощь пострадавшим, и этого будет достаточно без бюрократии», - подчеркнул левый депутат.
Опубликовано: Тарас Медведев
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