Левые в Бундестаге, считают, что «крокодиловы слезы» министра экологии в катастрофе на Одере не помогут

Член Бундестага от левых Кристиан Гёрке обратился к федеральному правительству с просьбой о финансовой помощи городам и компаниям на Одере, пострадавшим от гибели рыбы.

Левый политик из Восточного Бранденбурга также заявил в воскресенье в письменном заявлении, что непостижимо и неприемлемо то, что спустя почти неделю не было известно никакой конкретной причины.

«Я ожидаю, что министр окружающей среды Лемке будет настаивать на выяснении причины. Короткого визита и крокодиловых слез после исчезновения министра окружающей среды на несколько дней недостаточно», - заявил депутат.

Лемке поехал во Франкфурт-на-Одере в субботу вечером и встретился с волонтерами, которые работают над устранением последствий экологической катастрофы на Одере.

«Все еще существующее неведение о масштабах катастрофы, ее продолжительности и последствиях для пищевой цепи и природы», — сказала она. Сотни помощников собирали дохлую рыбу в приграничном районе Одера в субботу.

Гёрке сказал, что помимо борьбы с экологическим ущербом, прямо сейчас необходимы четкие обязательства по оказанию помощи городам и районам, а также рыболовным хозяйствам и фермам.

«В этом отношении я ожидаю, что федеральное правительство, и особенно федеральный министр окружающей среды, четко возьмут на себя обязательство оказать финансовую помощь пострадавшим, и этого будет достаточно без бюрократии», - подчеркнул левый депутат.