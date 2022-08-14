Русская река скоро затопит Калифорнию в создавшихся условиях изменения климата

Эксперты предупреждают Калифорнию о катастрофе, возможно, «крупнейшей в мировой истории».

Мегазасуха может быть главной проблемой погоды на Западе прямо сейчас на фоне постоянной угрозы лесных пожаров и землетрясений.

Но новое исследование предупреждает, что в Калифорнии надвигается еще один кризис: «мегапаводки».

Согласно исследованию, опубликованному в пятницу, изменение климата увеличивает риск наводнений, которые могут затопить города и привести к перемещению миллионов людей по всему штату.

В нем говорится, что экстремальный месячный шторм может принести футы дождя — в некоторых местах более 100 дюймов — на сотни миль Калифорнии. Подобные безжалостные бури случались и в прошлом, до того, как регион стал домом для десятков миллионов человек.

Теперь каждый градус глобального потепления резко увеличивает шансы и масштабы следующего мегапотопа, говорится в исследовании.

«Когда наводнения обрушиваются на более нагретую планету, последовательность штормов увеличивается почти во всех отношениях», — сказал Дэниел Суэйн, климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и соавтор исследования, в пресс-релизе. «В целом больше дождя, более интенсивные осадки ежечасно и более сильный ветер», - добавил он.

Фактически, исследование показало, что изменение климата увеличивает вероятность таких катастрофических наводнений в два раза.

Суэйн сказал, что такие масштабные наводнения в масштабах штата происходили в Калифорнии раз в столетие или два в течение последних тысячелетий, и сегодняшний риск таких событий существенно недооценен.

Задолго до изменения климата Великий потоп в Калифорнии в 1862 году растянулся на 300 миль в длину и 60 миль в ширину. Согласно исследованию, подобное наводнение сейчас приведет к перемещению от 5 до 10 миллионов человек, перекроет основные автомагистрали штата, возможно, на недели или месяцы с огромным экономическим ущербом и затопит крупные города Центральной долины, а также некоторые районы Лос-Анджелеса.