Русская река скоро затопит Калифорнию в создавшихся условиях изменения климата
Эксперты предупреждают Калифорнию о катастрофе, возможно, «крупнейшей в мировой истории».
Мегазасуха может быть главной проблемой погоды на Западе прямо сейчас на фоне постоянной угрозы лесных пожаров и землетрясений.
Но новое исследование предупреждает, что в Калифорнии надвигается еще один кризис: «мегапаводки».
Согласно исследованию, опубликованному в пятницу, изменение климата увеличивает риск наводнений, которые могут затопить города и привести к перемещению миллионов людей по всему штату.
В нем говорится, что экстремальный месячный шторм может принести футы дождя — в некоторых местах более 100 дюймов — на сотни миль Калифорнии. Подобные безжалостные бури случались и в прошлом, до того, как регион стал домом для десятков миллионов человек.
Теперь каждый градус глобального потепления резко увеличивает шансы и масштабы следующего мегапотопа, говорится в исследовании.
«Когда наводнения обрушиваются на более нагретую планету, последовательность штормов увеличивается почти во всех отношениях», — сказал Дэниел Суэйн, климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и соавтор исследования, в пресс-релизе. «В целом больше дождя, более интенсивные осадки ежечасно и более сильный ветер», - добавил он.
Фактически, исследование показало, что изменение климата увеличивает вероятность таких катастрофических наводнений в два раза.
Суэйн сказал, что такие масштабные наводнения в масштабах штата происходили в Калифорнии раз в столетие или два в течение последних тысячелетий, и сегодняшний риск таких событий существенно недооценен.
Задолго до изменения климата Великий потоп в Калифорнии в 1862 году растянулся на 300 миль в длину и 60 миль в ширину. Согласно исследованию, подобное наводнение сейчас приведет к перемещению от 5 до 10 миллионов человек, перекроет основные автомагистрали штата, возможно, на недели или месяцы с огромным экономическим ущербом и затопит крупные города Центральной долины, а также некоторые районы Лос-Анджелеса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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