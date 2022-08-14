МЧС Армении: в Ереване взорвался торговый центр «Сурмалу»

Пресс-служба МЧС Армении сообщает о взрыве в торговом центре "Сурмалу", который расположился в центре Еревана.

Днём 14 августа пользователи соцсетей стали распространять видеоролик, на котором видны последствия взрыва в армянском торгово-развлекательном центре "Сурмалу". МЧС Армении подтверждает, что взрыв в Еревана действительно произошёл в ТЦ "Сурмалу", что привело к наличию пострадавших.

Вместе с тем очевидцы продолжают публиковать видеозаписи последствий взрыва в "Сурмалу", утверждая, что их причиной стали неисправные фейерверки.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 




 

 

 

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