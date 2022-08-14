Джоан Роулинг обратилась в полицию из-за угроз после нападения на Салмана Рушди

14 августа автор книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг сообщила, что была вынуждена обратиться в полицию.

Джоан Роулинг опубликовала новое сообщение в социальной сети Twitter, где пожелала скорейшего выздоровления писателю Салману Рушди, который накануне пережил нападение неизвестного во время выступления. В ответ на твит Роулинг один из пользователей заявил, что она станет следующей жертвой нападения.

После этого Джоан Роулинг призналась, что подала заявление в полицию, расценив данное высказывание как угрозу личной безопасности. Роулинг заверила, что оставившего послание с угрозой уже ищут.