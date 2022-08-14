Минобороны РФ: за сутки в ЛНР перехвачено 15 снарядов РСЗО и «Точка-У»

По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, за минувшие сутки противовоздушная оборона перехватила в Луганской народной республике (ЛНР) 15 снарядов РСЗО и «Точку-У».

В ведомстве уточняют, что реактивные снаряды систем залпового огня и «Точка-У» были перехвачены в ЛНР, на территории Херсонской области. По предварительным данным, российские системы ПВО также сбили два беспилотника ВСУ, однако эта информация уточняется.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Уды в Харьковской области. Населенный пункт был взят в результате наступательных действий.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что населенный пункт Уды в Харьковской области полностью освобожден. То есть, на территории и окрестностях не осталось формирований Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.

Специальная военная операция России в Украине началась 24 февраля 2022 года. О ее начале сообщил российский президент Владимир Путин, который обозначил главные задачи — защита жителей республик Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.