Байден собрался баллотироваться на второй срок, первый инсайд

О том, что президент США решится на вторую президентскую гонку, еще не так давно не могло быть и речи, но после проведения климатического проекта его рейтинг несколько вырос.

Председатель комитета палаты представителей США Кэролин Малони проговорилась, что Байден все же не намерен идти на второй президентский срок.

«Не под запись, он не будет баллотироваться», - сказала Малони в интервью газете New York Times, отвечая на вопрос журналистов о планах главы Белого дома.

Поход на второй президентский заход ведет ярый критик Байдена, экс-президент Дональд Трамп. Во всяком случае среди республиканских кандидатов его рейтинг непомерно высок.