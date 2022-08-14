Захарова: Запад добивается пересмотра оценок действий ВСУ в нарушении законов ведения войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад Amnesty International показывает на цели Запада — он хочет добиться пересмотра оценок действий ВСУ.

Захарова считает, что сам факт проверки независимых экспертов доклада организации Amnesty International говорит о том, что Запад добивается пересмотра оценки действий Вооруженных сил Украины. Напомним, согласно опубликованному докладу, Киев нарушает законы ведения войны.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что пересмотр необходим только для оспаривания позиции правозащитников, которые обвинили ВСУ в нарушении законов ведения войны. Запад хочет добиться пересмотра этих выводов.

Мария Захарова указала на то, что факты никого не интересуют. Если сказали, «что киевский режим по гражданам не стреляет, значит, не стреляет». Она считает, что такой подход определяет текущую политику Запада как диктатуру.

Организация Amnesty International 4 августа 2022 года опубликовала доклад, в котором говорилось о нарушении Украиной законов ведения войны, а также размещении боевой техники и вооружений в школах и больницах. Публикация вызвала негативную реакцию с украинской стороны.