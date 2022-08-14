NY Times: Байден не будет баллотироваться на второй срок

Джо Байден не будет баллотироваться на второй президентский срок в Соединенных Штатах.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок.

Об этом рассказывает авторитетная американская газета New York Times со ссылкой на заявление Кэролин Малони. /p>

"Не под запись, он не будет баллотироваться", - намекнула Малони в интервью газете New York Times.

Следующие выборы должны пройти в 2024 году. В них намерен принять участие экс-глава США Дональд Трамп.