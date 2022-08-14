NY Times: Байден не будет баллотироваться на второй срок
Джо Байден не будет баллотироваться на второй президентский срок в Соединенных Штатах.
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок.
Об этом рассказывает авторитетная американская газета New York Times со ссылкой на заявление Кэролин Малони. /p>
"Не под запись, он не будет баллотироваться", - намекнула Малони в интервью газете New York Times.
Следующие выборы должны пройти в 2024 году. В них намерен принять участие экс-глава США Дональд Трамп.
Опубликовано: Николай Скира
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