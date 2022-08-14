Рогов: на Запорожской АЭС найдены обломки американской ракеты GMRLS

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что у него есть доказательства причастности украинских военных к обстрелу АЭС в Энергодаре.

Днём 14 августа глава совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов перечислил доказательства того, что удары по Запорожской атомной электростанции в Энергодаре (находится под контролем РФ) наносят солдаты вооружённых сил Украины.

Рогов утверждает, что ключевым доказательством ударов ВСУ по Запорожской области является наличие обломков американской ракеты GMRLS на территории объекта. При этом Владимир Рогов утверждает, что подобные ракеты США поставляет только армии Украины.