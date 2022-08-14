В Лионе сын обезглавил отца и ходил с его головой по парковке

Подозреваемый марокканского происхождения был арестован, когда ходил с головой отца в одной руке и ножом в другой.

Шестидесятилетний житель был обезглавлен ножом в ночь с субботы на воскресенье в Сен-Прист, в районе Лиона.

Его 25-летний сын, задержанный на месте происшествия, был арестован, как стало известно в воскресенье из достоверных источников.

Расследование показало, что «взятый под стражу мужчина убил кухонным ножом своего 60-летнего отца», сообщили AFP в прокуратуре Лиона.

«В 2 часов ночи, муниципальная полиция сообщила в национальную полицию об обнаружении на стоянке обезглавленного тела.

Городская полиция сообщает о человеке, проходящем мимо с головой в одной руке и ножом в другой», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Полицейским из БАК, прибывшим в качестве подкрепления, удалось арестовать этого человека, «который пытался ударить полицейских ножом, но не причинил им вреда», дополнил тот же источник.

По данным ActuLyon , когда марокканец боролся с полицией, то кричал «Аллах Акбар».

Подозреваемый, марокканец в обычном положении, известен «по фактам нарушения общего права, семейными спорами на фоне алкоголя и наркотиков», согласно тому же источнику, сообщает AFP. Мужчина, которого взяли под стражу, не замечен в актах радикализма, также добавил этот источник.

Расследование, порученное Департаменту безопасности Роны, «должно установить точные обстоятельства этой трагедии, а также ее мотивы и раскрыть личность ее автора», заявила прокуратура Лиона.